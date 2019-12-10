بوتين يعلق على طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.

وقال الرئيس بوتين للصحفيين إنه يجد ترحيل دبلوماسيين لا صلة لهما بذلك إجراء غير صحيح.

وعن رد فعل روسيا، قال بوتين إنه يجري العرف على عمل المثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم.

وأعلنت النيابة العامة الألمانية في 24 أغسطس اعتقال متهم يحمل الجنسية الروسية بقتل المواطن الجورجي، من دون أن تقدم أي دليل على إثبات التهمة.