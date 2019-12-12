رئيس الاتحاد العالمي للهوكي: روسيا تبقى صاحبة تنظيم البطولة العالمية بالرغم من قرارات "وادا"

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، رينيه فاسيل، اليوم الخميس، أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لضمان محافظة روسيا على تنظيم بطولة الهوكي العالمية للرجال عام 2023، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب والسيدات المرتقبة في روسيا، بالرغم من العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال فاسيل بهذا الخصوص: "ننتظر قرار اللجنة العامة وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ بطولة العالم في روسيا ولن نستسلم".

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قد قررت منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات.

وأعلنت نائبة مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، أن "وادا" قررت منع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى لمدة 4 سنوات أو الترشح لتنظيمها.

وأشارت باخنوتسكايا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتخذت القرار بإجماع الآراء، اليوم، في مدينة لوزان في سويسرا.