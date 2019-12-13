بيسكوف: اختبار واشنطن لصاروخ ينتهك معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى في اختبار واشنطن لصاروخ محظور من قبل معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى نية سابقة لإلغاء المعاهدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يمكنني التعليق على هذا من وجهة النظر التقنية، ومن وجهة نظر الخصائص التقنية لهذا الصاروخ، لكننا ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة تستعد منذ فترة طويلة لانتهاك أحكام معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وأضاف بقوله: "هذا يؤكد بوضوح أن المعاهدة قد خُرقت بالفعل بمبادرة من الولايات المتحدة. لسوء الحظ بالنسبة لنا".

وأعلن المتحدث باسم قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت، يوم أمس الخميس، صاروخا بالستياً موجها متوسط المدى غير نووي، تمركزه أرضي، كان محظوراً في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.