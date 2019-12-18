معاهدة السلام محور لقاء وزير الخارجية الروسي ونظيره الياباني غدا في موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف سيلتقي غدا مع وزير الخارجية الياباني، موتيجي توشيميتسو، وسيناقشان مجموعة من القضايا، بما فيها معاهدة السلام.

موسكو- سبوتنيك وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "غدا، 19 ديسمبر/ كانون الأول، ستجري محادثات وزراء خارجية البلدين... من المخطط بحث النطاق الكامل لقضايا العلاقات الثنائية، بما فيها قضية معاهدة لسلام، إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة مع اليابان في جزر الكوريل الجنوبية والتفاعل في الشؤون الدولية. كما من المرتقب مناقشة المسائل الملحة من جدول الأعمال العالمي والإقليمي".

ويزور وزير الخارجية الياباني روسيا ، في الفترة ما بين 17-20 ديسمبر، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة الروسية اليابانية المشتركة للقضايا التجارية والاقتصادية والتي تنطلق اليوم 18 ديسمبر.

وتتقدم العلاقات الروسية اليابانية بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر "إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي".

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء نوعية جديدة في العلاقات الروسية-اليابانية"، وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.