ما هي الأطراف الصناعية التي قُدمت للأطفال السوريين؟

تم إعطاء الطفلين السوريين، اللذين سافرا إلى روسيا للعلاج مع أمهاتهم، أحدث الأطراف الاصطناعية المصممة في روسيا باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد الفريدة من نوعها.

ما هي الأطراف الاصطناعية التي تم تثبيتها؟

تحدثت الخدمة الصحفية لـ "موتوريكا" لوكالة سبوتنيك عن كيفية تصنيع هذه الأطراف الاصطناعية.

تم تثبيت بدائل تعويضية حركية الكترونية للأطفال المصابين، تعتمدعلى المهارات الحركية الدقيقة مثل الذراع الحقيقي تقريبا، و بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج أدوات إضافية أخرى في الأطراف الاصطناعية.

تعمل الأطراف الاصطناعية عن طريق ثني الكوع... بداية يتم وضع الطرف المتحرك للطفل حتى يعتاد عليه، وبعد ذلك يصبح التكيف مع الجهاز الإلكتروني لاحقا أكثر سهولة، إلى درجه أنه يصبح باستطاعة المستخدم لهذه التقنية إدخال الخيط في ثقب الإبرة أو طلاء الأظافر أو الكتابة أو ركوب دراجة و تنفيذ أعمال أخرى .

وبفضل الأطراف التعويضية يمكن القيام بعمليات الشراء والدفع ومراقبة الوقت والكثير من الأعمال الاخرى الدقيقة.

كيف تتم صناعة هذه الأطراف الاصطناعية؟

يقول مصدر في الخدمة الصحفية: "إن كل طرف اصطناعي يتم تصنيعه بشكل فردي، مع مراعاة حالة الإعاقة للطفل والحادث الذي تسبب لها"، مضيفا "بفضل الطباعة الصناعية، ثلاثية الأبعاد، يمكن إنشاء أطراف اصطناعية فردية بألوان ونقوش مختلفة، فالطرف الاصطناعي لا يعوِّض فقط حركة الجزء الطبيعي المبتور، بل ويعطي أيضا فرصا جديدة أخرى، على سبيل المثال، القيام ببعض التصليحات أو حمل لوحة تحكم صغيرة كل ذلك يساعد الشخص على التعود بسهولة على الأطراف الاصطناعية وتعويض الفرص الضائعة".

ميزات إضافية

الطرف الاصطناعي مهم ليس فقط للتعويض الحركي كـ"يد جديدة" ، فهو لا يسمح بتشوه الهيكل العظمي وعضلات الجسم بسبب فقد أحد الأطراف. الأطراف الصناعية تساعد على تطوير عضلات الظهر بشكل صحيح، حيث من المعروف أنه من الصعب جدا تصحيح التغيرات التي قد تحدث للعمود الفقري، لذلك الأطراف الاصطناعية تمنع حدوث مثل هذه التشوهات لاحقا أو على الأقل تمنع من المضاعفات. من المهم أيضا ألا تنسى عضلات اليد - فالأطراف الاصطناعية تسمح بتدريبها، ما يجعل الأكتاف تبدو متشابهة.