السجن 14 سنة لمواطن روسي أدين بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي

قضت المحكمة العسكرية في مدينة إيركوتسك الروسية، بسجن مواطن روسي 14 سنة لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول).

موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الجمعة: "حكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 14 عاما".

هذا وكان الشاب البالغ من العمر 35 عاما مسجونا في وقت سابق، فقام بالداعية لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجن، ودعا بعض السجناء أكثر من مرة إلى شن هجمات إرهابية في البلاد.

يذكر أن رئيس الإدارة العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية، أوليغ إيلينيخ، أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أن موظفي جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية كشفوا خلال عام 2019 عددا من الخلايا الإرهابية في 17 إقليما روسيا.