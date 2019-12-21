روسيا: سنواصل تنفيذ مشروعاتنا الاقتصادية رغم العقوبات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستواصل تنفيذ مشاريعها الاقتصادية، على الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على مشروع خط الأنابيب "التيار الشمالي- 2".

وجاء في بيان الوزارة: "لقد نفذت روسيا وستواصل تنفيذ مشاريعها الاقتصادية، بغض النظر عن عقوبات المفروضة على أي شخص".

وتابع البيان: "سيكون من الفضول أن نرى كيف تتمتع الدول الأوروبية بالسيادة"، والتي من بينها على سبيل المثال، ألمانيا، فواشنطن تستخدم اللهجة الآمرة مطالبة تمويل قطاع الطاقة الأمريكي، ومتجاهلين مصالحهم الاقتصادية الخاصة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم السبت، بدء نفاذ العقوبات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي". وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بالتمديد بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللييسا"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

ومن جانبها أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة، ورفضت برلين هذه العقوبات. كما عارض الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركات الاتحاد الأوروبي.