لافروف يرد على العقوبات الأمريكية بحق "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين أنه بعد فرض واشنطن العقوبات على مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" لا ينبغي لأي بلد أن يشك في عدم موثوقية الولايات المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف: "عندما تتم معاقبة أقرب الحلفاء لأنهم يحلون مشاكلهم الاقتصادية ومهامهم المتعلقة بأمن الطاقة، لا أعتقد أن أي بلد في العالم يجب أن يشك الآن في أنه إذا وعدت الولايات المتحدة بشيء، فأنها ستخذل في أي لحظة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء يوم السبت الماضي، بدء نفاذ العقوبات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي-2" و "التيار التركي". وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بالتمديد بوقف البناء على الفور. وقد علقت شركة "اللييسا"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي- 2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط اكتمال بناء المشروع عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.