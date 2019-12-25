"الدوما" الروسي يعلق على حظر كييف استيراد الكهرباء من روسيا

علق عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي أنطون موروزوف على قانون حظر أوكرانيا بيع وتوريد الطاقة الكهربائية المستوردة من روسيا.

وقال اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنه عندما يتدخل السياسيون في الاقتصاد، يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على التنمية المستدامة".

وأشار موروزوف إلى أن أوكرانيا في حالة اقتصادية سيئة للغاية فيما يتعلق بعمل المؤسسات"، ويتلقى المواطنون رواتب ضئيلة لذلك يحتاجون إلى تنمية اقتصادية والحد من امدادات الكهرباء هو "الضربة القاضية".

وينص القانون الذي وقعه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على فرض حظر على بيع أو توريد الطاقة الكهربائية المستوردة من روسيا بموجب اتفاقيات ثنائية.

كما تم تحديد أن الحكومة الأوكرانية لها الحق في إلغاء هذا الحظر لفترة محددة من قبلها لتجنب حدوث طارئ في نظام الطاقة الموحد في أوكرانيا".