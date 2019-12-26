وزيرة خارجية النمسا السابقة: بوتين لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، ولايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع.

تحدثت وزيرة الخارجية السابقة، قائلة: "خلال محاداثاتنا واجتماعتنا لاحظت باستمرار بأن الرئيس الروسي لايستطيع الاستغناء عن الفكاهة، حتى لو كانت قليلة، والتي لايستطيع سوى قلة من الأشخاص تحملها".

وأضافت " لايستطيع القيام بذلك إلا الأشخاص الذين يتحكمون بالوضع".

وتأتي تصريحات الوزيرة السابقة ضمن لقاء أجرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، والذي يندرج في إطارا مشروع يروي مرحلة حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدثت الوزيرة عن سعادتها في حال قبل الرئيس الروسي دعوتها للتحدث، قائلة: "إذا دعاني للتحدث، فسأقبل الدعوة بكل سرور".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد حضر حفل زفاف كنيسل، عام 2018، وشاركها برقصة.