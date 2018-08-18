شاهد... بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

رقص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، في حفل زفافها، الذي حضره اليوم السبت، تلبية لدعوة قال منتقدوها إنها تضعف موقف الغرب ضد موسكو.

ووصل بوتين، في سيارة حاملا باقة زهور ترافقه فرقة غنائية روسية للمشاركة في إحياء الحفل، وفقا لرويترز.

وظهرت الوزيرة كنايسل (53 عاما) في عدة صور وهي تبتسم، مرتدية فستانا أبيض طويلا، وتتحدث مع بوتين أثناء رقصهما في الحفل، الذي أقيم في إقليم ستيريا بجنوب النمسا، في حين كان بوتين يصغي باهتمام.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

وتزوجت الوزيرة من رائد الأعمال فولفغانغ مايلينغر.

وفاجأت دعوة بوتين كثيرين في فيينا وموسكو، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد خلافا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم وغيرها من القضايا.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

Путин после гуляний на свадьбе в Австрии отправился на переговоры с Меркель pic.twitter.com/5W7JW9sxBf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 18, 2018

​وزار بوتين النمسا في يونيو/حزيران، في أول زيارة له إلى بلد غربي بعد إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.