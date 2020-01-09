السفارة الروسية: إيران لم تطلب المساعدة من موسكو في التحقيق بكارثة الطائرة المنكوبة

أعلنت السفارة الروسية في إيران، اليوم الخميس، أن طهران لم تطلب المساعدة من موسكو، بعد، للتحقيق في كارثة تحطم "بوينغ 737-800"، بما في ذلك المساعدة في فك تشفير الصناديق السوداء.

وقال المتحدث باسم السفارة: "لا، (الجانب الإيراني) لم يتقدم بطلب".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737-800" الأوكرانية الدولية المتجهة إلى كييف بعد فترة وجيزة من مغادرتها مطار طهران، صباح يوم أمس الأربعاء، كما توفي جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا بينهم 167 راكبًا من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.

في وقت سابق، قال علي عابد زادة، رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، إن إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت على أراضيها، إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.