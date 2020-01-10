رئيس الوزراء الروسي: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل سلامة الرحلات في الشرق الأوسط

صرح المتحدث الصحفي باسم رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، أوليغ أوسيبوف، أنه تم إبلاغ ميدفيديف بنتائج تقييم سلامة الرحلات والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوسيبوف: : "بتوجيهات من ديمتري ميدفيديف، تم إجراء تقييم لسلامة الرحلات والسياحة في منطقة الشرق الأوسط. وقد تسليم تقارير بنتائج التقييم لرئيس الحكومة".

وأضاف أوسيبوف: "إن الإدارات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة النقل والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي والوكالة الفيدرالية للسياحة، تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية وإقامة الروس في بلدان المنطقة".

يذكر أن طائرة "بوينغ 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت متجهة إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء الماضي. ولقي جميع الركاب الـ 176 مصرعهم وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.