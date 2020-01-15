بوتين: 5 قوى نووية يجب أن تحفظ أمن العالم ونحن مستعدون لأي حوار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية البرلمانية، بأنه قد حان الوقت لإجراء محادثات جادة حول إستقرار وأمن العالم.

صرح الرئيس الروسي في رسالته السنوية بأنه قد حان الوقت لإجراء محادثات جادة حول إستقرار العالم.

مضيفا بالقول "يجب على مؤسسي الأمم المتحدة أم يكونوا مثالا يحتذى، والقوى الخمس الكبرى تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على البشرية وتنميتها المستدامة، كما ويجب على هذه الدول إزالة الأسباب التي تهدد بحدوث حرب عالمية".

وتابع قائلا " يجب على هذه الدول بأن تقوم بتطوير مناهج محدثة ومتطورة لضمان الاستقرار مع الأخذ بعين الإعتبار العلاقات الدولية الحديثة".

يذكر بأن رسالة الرئيس إلى الجمعية الفدرالية، وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، إذ يقوم بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

وتعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.