روسيا تعزز موقعها في قائمة أفضل دول العالم

في نهاية عام 2019، عززت روسيا موقعها بين 73 دولة من "أفضل الدول في العالم"، حيث احتلت المرتبة 23 في قائمة المجلة الأمريكية U.S. News & World Report.

في العام الماضي، احتلت روسيا المرتبة 24، وقبل عام - المرتبة 26.

أجرت المجلة دراسة بالتعاون مع خبراء من جامعة بنسلفانيا وشركة مجموعة BAV. قام المؤلفون بتحليل حوالي 20 مؤشرا متعلقا بالوضع في البلدان من حيث السياسة والاقتصاد والمجال الاجتماعي والسياحة والثقافة وغيرها.

هكذا، احتلت روسيا المرتبة الأولى كدولة حيث من الأفضل فيها أن تبدأ المسيرة المهنية، في حين احتلت روسيا المرتبة الثانية كأقوى دولة، وفي المرتبة الرابعة بين "أكثر الدول نفوذاً".

بالإضافة إلى ذلك، وضع مؤلفو الدراسة روسيا في المرتبة 12 بين البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والمركز الخامس عشر بين البلدان ذات أغنى تراث والمركز التاسع عشر بين البلدان التي يمكن الذهاب إليها للدراسة.

كما قام الخبراء الأمريكيون بتصنيف روسيا من حيث ممارسة الأعمال التجارية. لذلك، في فئة "البلدان الأفضل للأعمال التجارية" ، تم تصنيف روسيا في المرتبة 73 الأخيرة، وفي فئة "أفضل البلدان لبدء عمل تجاري" - في المكان قبل الأخير.

في تصنيف دولي آخر في " Doing Business "، تحتل روسيا، وفقًا للبيانات الحديثة، المركز الثامن والعشرين في العالم، مما يحسن وضعها خلال السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك ، وضعت News & World Report روسيا في المرتبة 70 في فئة "مكان للحصول على معاش تقاعدي جيد".

استند التصنيف إلى استطلاع شمل 20 ألف شخص من جميع أنحاء العالم. تم استخدام 65 معيارًا لتقييم البلدان.