بوغدانوف يناقش مع وزير إسرائيلي التحضيرات لزيارة بوتين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع وزير شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلي، جيلي غامليل، التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل، في يناير/ كانون الثاني الجاري.

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه "نوقش خلال اللقاء عدد من القضايا الملحة، بشأن زيادة تعزيز التعاون الروسي - الإسرائيلي، بما في ذلك التعاون في المجال الإنساني، فضلاً عن الأعمال التحضيرية للزيارة المقبلة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل ، في يناير".

وكان بوتين أكد، في وقت سابق، خططا لزيارة إسرائيل في منتصف يناير/ كانون الثاني، كما أعلن عزمه جنباً إلى جنب، مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية، على مواصلة حماية مصالح المسيحيين في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين، في 23 كانون الثاني/يناير، أي بعد يوم من حضور الأحداث التذكارية في إسرائيل المكرسة ليوم ذكرى المحرقة، والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجيش الأحمر معتقلي معسكر الموت في أوشفيتز - بيركيناو ببولندا.