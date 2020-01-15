بوتين يعرض على ميدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين" بالنسبة لعملنا المشترك مع ديمتري أناتوليفيتش (ميدفيديف) ، فقد قلنا للتو ... كان ديمتري أناتوليفيتش ميدفيديف هو أيضًا رئيس الدولة، رئيس الاتحاد الروسي، وكان يترأس الحكومة منذ ما يقرب من 8 سنوات حتى الآن، وربما هذا هو أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الحديث. اتفقنا على أن هناك كتلة رئاسية واضحة، وهناك كتلة حكومية، الرئيس، بالطبع ، مسؤول عن كل شيء، لكن أولاً وقبل كل شيء، الكتلة الرئاسية هي قضايا الأمن والدفاع وما إلى ذلك".

وأكد بوتين أن ميدفيديف يتعامل دائمًا مع قضايا تحسين القدرة الدفاعية والأمن في البلاد "أنا أعتبر ذلك ممكنًا وطلبت منه أن يفعل ذلك في المستقبل على وجه التحديد مع هذه الخاصية، هذه الفئة، أعتبرها ممكنة وسأفعل ذلك في المستقبل القريب. واختتم رئيس الدولة قائلاً: "إن الأمن، ورئيس مجلس الأمن، كما تعلمون، هو الرئيس".

وأشار بوتين إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى قانون لإدخال منصب جديد في مجلس الأمن لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، فهو مستعد للقيام بذلك" إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على القانون الحالي والإطار التنظيمي، فأنا على استعداد للقيام بذلك، في المستقبل القريب ، سأطلب من النواب تقديم الدعم أيضًا... من الضروري للمحامين تقديم تقييمات مناسبة".

وتوجه بوتين، بالرسالة الرئاسية السنوية إلى الجمعية الفدرالية، اليوم، حيث تعتبر هذه الرسالة وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، يقوم من خلالها بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.

كما تعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.