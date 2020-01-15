تسجيل
16:49 15 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف خلال لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين، 15 يناير 2019

    بوتين يعرض على ميدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

    © Sputnik . Alexander Nikolskiy
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104406/96/1044069616.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202001151044069809--%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/

    عرض الرئيس الروسي فلاديمر بوتين منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لشؤون الدفاع والأمن على رئيس الوزراء المستقيل دميتري ميدفيدف.

    موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين" بالنسبة لعملنا المشترك مع ديمتري أناتوليفيتش (ميدفيديف) ، فقد قلنا للتو ... كان ديمتري أناتوليفيتش ميدفيديف هو أيضًا رئيس الدولة، رئيس الاتحاد الروسي، وكان يترأس الحكومة منذ ما يقرب من 8 سنوات حتى الآن، وربما هذا هو أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الحديث. اتفقنا على أن هناك كتلة رئاسية واضحة، وهناك كتلة حكومية، الرئيس، بالطبع ، مسؤول عن كل شيء، لكن أولاً وقبل كل شيء، الكتلة الرئاسية هي قضايا الأمن والدفاع وما إلى ذلك".

    وأكد بوتين أن ميدفيديف يتعامل دائمًا مع قضايا تحسين القدرة الدفاعية والأمن في البلاد "أنا أعتبر ذلك ممكنًا وطلبت منه أن يفعل ذلك في المستقبل على وجه التحديد مع هذه الخاصية، هذه الفئة، أعتبرها ممكنة وسأفعل ذلك في المستقبل القريب. واختتم رئيس الدولة قائلاً: "إن الأمن، ورئيس مجلس الأمن، كما تعلمون، هو الرئيس".

    دميتري ميدفيديف
    © Sputnik . Ekaterina Shtukina
    الحكومة الروسية تقدم استقالتها
    وأشار بوتين إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى قانون لإدخال منصب جديد في مجلس الأمن لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، فهو مستعد للقيام بذلك" إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغييرات على القانون الحالي والإطار التنظيمي، فأنا على استعداد للقيام بذلك، في المستقبل القريب ، سأطلب من النواب تقديم الدعم أيضًا... من الضروري للمحامين تقديم تقييمات مناسبة".

    وتوجه بوتين، بالرسالة الرئاسية السنوية إلى الجمعية الفدرالية، اليوم، حيث تعتبر هذه الرسالة وفقا للدستور، من واجبات رئيس الدولة، يقوم من خلالها بطرح تقييمه للأوضاع في البلاد، كما يحدد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة.
    كما تعتبر هذه الرسالة، وثيقة سياسية قانونية، تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

    انظر أيضا:

    بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية
    بوتين يطلب من الحكومة أداء واجباتها كاملة حتى تشكيل حكومة جديدة
    الكلمات الدلالية:
    بوتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان المصابيح الصينية في موسكو
    مهرجان المصابيح الصينية في موسكو
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    هيا قم بتشكيل الحكومة وإلا...
    إنفوجراف - 11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    11 معلومة عن قاعدة برنيس العسكرية في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك