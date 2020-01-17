ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا عام 2019 لأكثر من أربعة أضعاف

ذكر المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الروسية، ارتفع في عام 2019 إلى 26.9 مليار دولار، بعد أن كان 5.9 مليار في عام 2018.

موسكو- سبوتنيك. وبهذا الشكل، يكون حجم الاستثمارات المباشرة للمستثمرين الأجانب في الشركات الروسية قد ارتفع خلال عام واحد بنسبة 4.6 مرة.

بما ذلك تم تسجيل تدفق استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، أن الشركات الأجنبية تظهر اهتماما كبيرا بالاستثمار في منطقة القطب الشمالي الروسي، وروسيا بدورها مستعدة لحماية هذه الاستثمارات وضمانها.