الخارجية الروسية: "بريكس" تعقد قمة غير رسمية في الرياض على هامش لقاء "العشرين" القادم

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الخارجية الروسية: قمة "بريكس" غير رسمية تعقد في الرياض على هامش لقاء "العشرين" في نوفمبر