الخارجية الروسية: لا يجوز إعطاء الخصوم تبريرات لاتفاق نووي جديد

علق نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، على التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن احتمال انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف للصحفيين "لا يجوز إعطاء الخصوم وأولئك الذين يحاولون الآن زعزعة استقرار الوضع في المنطقة تبريرات جديدة لأن ذلك سيكون له نتائج وارتدادات عكسية برأينا".

وتابع ريابكوف: "نحذر الجانب الإيراني من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بوفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. نعتقد أنه لا يوجد سبب لذلك... كما ندعو إيران إلى الالتزام الصارم بواجباتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات والالتزامات في إطار البروتوكول الإضافي عن الضمانات".

وكانت قناة "برس تي في" قد نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله إن طهران ستنسحب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي إذا تم نقل مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته.