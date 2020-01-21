بيسكوف: فريق العمل المعني بتعديل الدستور يتكون من ممثلي مجالات مختلفة

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول حجم دور مجموعة العمل هذه: "بالطبع، تم تحقيق بعض النتائج، تم طرح المقترحات، بالأمس تحدثنا وإياكم، عن أن المجموعة تضم ممثلين عن أكثر المجالات تنوعًا في حياتنا، وهناك تمثيل واسع في هذه المجموعة. عقدت المجموعة جلساتها، وبهذا الشكل هي تؤدي دورها".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية على القانون الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، أن يقوم البرلمان الروسي بتحمل مسؤولية أكبر عند تشكيل الحكومة الروسية.