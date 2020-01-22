تعيين بوريس بيلياكوف سكرتيرا صحفيا لرئيس الوزراء الروسي

تم تعيين بوريس بيلياكوف مديراً لقسم الخدمات الصحفية في الحكومة الروسية (سكرتيرا صحفيا لرئيس الوزراء). حسب المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

يقول المرسوم: "فيما يتعلق بالموافقة على الهيكل الجديد لجهاز الحكومة الروسية، عيّن: بوريس فاديموفيتش بيلياكوف مديراً لإدارة الخدمات الصحفية بحكومة الاتحاد الروسي - السكرتير الصحفي لرئيس وزراء روسيا".

كان بيلياكوف السكرتير الصحفي لميشوستين عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية.

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.