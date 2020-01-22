روسيا قد تبني أسطول مناطيد

اقترح بناء أسطول من 10 مناطيد من أجل البحث وإنقاذ رواد الفضاء في حالة حدوث حالة طارئة أثناء الرحلات الجوية من المحطة الفضائية فوستوتشني، حسب المواد التي نشرت على موقع مركز تدريب رواد الفضاء.

وجاء على الموقع: "من أجل تنظيم نظام للبحث والإنقاذ على أساس المناطيد، يُقترح: بناء ما يصل إلى 10 مناطيد...".

تُمكّن القدرات الفنية للمناطيد المقترحة من نقل طاقم أو إخلاء طاقم السفينة الفضائية "أريول" مباشرة من الماء. ويقترح بناء محتطين لتمركز المناطيد على طول مسار إطلاق المركبة الفضائية - في محطة فوستوشني وفي سخالين أو كامتشاتكا.

وفقًا للبيانات الواردة في المواد، سيكلف الإنتاج التجريبي وبناء النموذج الأولي للمنطاد 2.8 مليار روبل وسيستغرق الأمر من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات. سيكلف الإنتاج الضخم للمنطاد 1.7 مليار روبل لكل واحد.