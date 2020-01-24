وزير روسي: شروط الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين تسببت بمخاطر كبيرة للتجارة العالمية

كشف الوزير السابق ومساعد رئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الجمعة أن شروط الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تسبب بمخاطر كبيرة للتجارة العالمية وخصوصا للاتحاد الأوروبي.

وقال أوريشكين بهذا الخصوص: "نرى الآن أن الأوروبيين نفسهم لديهم ردة فعل كبيرة على الصفقة الأمريكية الصينية الأخيرة، التي من خلالها سيلتزم الصينيون بزيادة شراء البضائع الأمريكية ما يسبب مخاوف للأوروبيين".

وأضاف أوريشكين: "لكن السؤال ما هو المبدأ الذي سوف ينتقل منه الصينيون من أوروبا؟ هل ستكون هذه مبادئ السوق أم ستظهر حواجز إضافية أمام المنتجات الأوروبية بسبب هذا الاتفاق".

وتابع أوريشكين: "أعتقد أنه في عام 2020 سنشهد الكثير من الجدل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا ما يعطي انطباعا عن البحث عن توازن جديد في السياسة التجارية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.