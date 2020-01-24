تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية روسية في عام 2020 ليوم واحد

أعلنت ثلاثة مصادر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء عن تأجيل إطلاق قمر صناعي عسكري روسي من طراز "مريديان إم" ليوم واحد لأسباب تقنية.

وكان من المقرر إطلاق القمر الصناعي على صاروخ "سويوز 2.1 أ" من مركز بليسيتسك الفضائي اليوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم تأجيل الإطلاق إلى 25 يناير/ كانون الثاني لأسباب فنية".

هذا وتم إطلاق سبعة أقمار صناعية تابعة لشركة مريديان بين أعوام 2006 - 2014، ويعمل القمر الصناعي من هذا النوع في المدار لمدة سبع سنوات.

وأطلق القمر الصناعي الحديث "مريديان إم" إلى المدار في عام 2019، وصممت الأقمار الصناعية مريديان لتوفير الاتصالات بين السفن البحرية وطائرة استطلاع في منطقة طريق البحر الشمالي مع المحطات الساحلية والبرية.