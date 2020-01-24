الكرملين: بوتين لم يتواصل مع ماكرون وبنس بشكل موسع في إسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل بشكل موسع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في إسرائيل.

وقال بيسكوف للصحفيين "جرت المحادثات بشكل جوهري مع القيادة الإسرائيلية، أما عن البقية (ماكرون وبنس) فأتيحت الفرصة لتحية بعضهم البعض، ليس أكثر من ذلك".

وأضاف بيسكوف "ثم اضطر الرئيس الروسي إلى الانتقال إلى بيت لحم لإجراء اتصالات مع القيادة الفلسطينية".

ووصل، مساء أمس الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر الرئاسة الفلسطينية بمدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتجمع العديد من زعماء العالم في القدس، أمس الخميس، لإحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وذلك في منتدى أشادت به إسرائيل باعتباره أكبر تجمع دولي في تاريخ مركز ياد فاشيم لضحايا النازي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتمع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين على هامش المنتدى إن الجميع يجب أن يتصدى لرهاب الأجانب ومعاداة السامية بصرف النظر عمن وراءهما.

وتضم قائمة كبار المدعوين مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والأمير البريطاني تشارلز.