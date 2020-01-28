لافروف: اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط يمكن أن تنضم لمناقشة "صفقة القرن"

روسيا انسخ الرابط 0 0

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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "صفقة القرن" حول الشرق الأوسط يجب أن تخضع لتحليل الوسطاء الدوليين في "اللجنة الرباعية".