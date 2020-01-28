أول تحرك من الجامعة العربية قبل ساعات من نشر تفاصيل "صفقة القرن"

طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجامعة العربية، بعقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري يوم السبت المقبل، لبحث تداعيات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي سينشرها اليوم.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن "المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت المقبل".

وأضاف المصدر أن "طلب عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية.

يتبع...