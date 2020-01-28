روسيا تعلن توقيت تسليم أول مروحية "مي-38" لجهة أجنبية

أعلنت شركة "فيرتاليوتي روسيي" (مروحيات روسيا)، اليوم الثلاثاء، أن أول مروحية "مي-38 تي" سيتم توريدها إلى جهة أجنبية في عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة: "ستورد شركة "مروحيات روسيا" (تدخل في قوام روستيخ) في فترة 2021-2022، أول دفعة مروحيات " مي-38 تي " وفقاً للعقد الذي تم إبرامه مع "روس أوبورون إكسبورت" (الشركة الحكومية المصدرة للأسلحة)".

وقال نائب المدير العام للشركة للمبيعات، فلاديسلاف سافيلييف، بحسب المكتب الصحفي للشركة "نحن مسرورون أن هذه المروحية حصلت على أول زبون لها في الخارج. أنا واثق من أن هذه هي البداية فقط للمسار الخارجي لـ"مي-38 تي"، لأن خصائص الطيران تسمح باستخدام هذه المروحية لتنفيذ نطاق واسع من المهام".

يذكر أن صناعة المروحية من طراز "مي-38 تي" تمت على أساس مروحية مدنية معتمدة من طراز "مي-38 "مع تطويرها الهادف لأن تصبح المروحية الجديدة قادرة على تنفيذ مهام النقل والإنزال: ولذلك أصبحت مقصورتها الآن قادرة على حمل 40 فرداً من أفراد الإنزال الجوي. وكذلك أضيفت إمكانيات لاستخدام هذه المروحية في تنفيذ المهام الطبية وحتى لتركيب خزانات وقود إضافية عليها بغية زيادة مدى الطيران. وتصل سرعة الطيران القصوى لهذه المروحية إلى 300 كم / ساعة.