ماتفيينكو حول دخول التعديلات الدستورية في روسيا حيز التنفيذ: القرار الأخير للمواطن

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن قرار دخول القانون حول التعديلات الدستورية سيتعلق بقرار المواطنين في التصويت الوطني.

موسكو- سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال جلسة المجلس: "القرار النهائي سيكون بيد المواطنين. سيتم عرض قانون حول تعديل الدستور، الذي لم يدخل حيز التنفيذ، على التصويت الوطني. إذا المواطنون لم يؤيدوه فلن يدخل حيز التنفيذ وسينتهي موضوعه".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أقترح، يوم 15 كانون الثاني/يناير، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيراً في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي. كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة. ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، بنقل بعض الصلاحيات للبرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء.

وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1993.