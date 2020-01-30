طائرة ركاب روسية تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار فنوكوفو

نجحت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "يو تير" اليوم الخميس بتنفيذ هبوط اضطراري في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو .

ونقل ممثل عن خدمات الطوارئ عن الخدمة الصحفية لشركة "يو تير" UTair Airlines قرر قائد الطاقم العودة إلى المطار بعدما شعر بوجود خلل فني في المحرك خلال الرحلة التي كانت متجهة من موسكو إلى روستوف نا دونو.

وقبل أيام نفذت طائرة ركاب مدنية عراقية هبوطاً اضطراريا، في مدينة روستوف نا دونو جنوبي روسيا، كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.