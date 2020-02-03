رئيس الوزراء الروسي: روسيا سترحل المواطنين الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به.

قال ميشوستين في اجتماع تنفيذي: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي".

وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، الاثنين، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.

كما وأعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنه من المقرر إجلاء المواطنين الروس من الصين بواسطة طائرات تابعة للقوة الجوية الفضائية الروسية في الفترة من 3 إلى 4 شباط/ فبراير.

وأعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم أمس الأحد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن امتنانه لروسيا على المساعدات الإنسانية اللازمة لمحاربة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.