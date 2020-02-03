رفع طائرة تعود للحرب الوطنية العظمى من قاع البحر الأسود...فيديو

تم العثور على الطائرة على عمق أكثر من 70 مترًا بالقرب من قرية دزوغبا في القرم. تمكن المتخصصون من معرفة أن فلاديمير كلايف، الذي كان يحارب من منطقة تفير، كان يقود الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، كان على متن الطائرة الملاح ومشغل الراديو والمدفعية.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية فيديو لرفع أجزاء الطائرة.

في نهاية العام الماضي، كان الغواصون قد رفعوا محركين وجزءا من جناح هذه الطائرة، ولكن بعد ذلك توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.

خلال الحرب الوطنية العظمى، تم إنتاج أكثر من 11 ألف طائرة من سلسلة "بي-2". يتكون الطاقم من قائد طيار وملاح ومشغل مدفع وراديو.