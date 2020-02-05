الدفاع الروسية: الرعايا الذين تم نقلهم من الصين إلى مقاطعة تيومين الروسية غير مصابين بالفيروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، وصول أول طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قادمة من إقليم ووهان بالصين وعلى متنها 80 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

روسيا - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية بإجلاء 80 مواطنا روسيا من مدينة ووهان وتوصيلهم إلى مقاطعة تيومين".

وأشار البيان إلى أن المواطنين بصحة جيدة ولا يوجد بينهم مصابون بالعدوى، وأنه سيتوجهون إلى أماكن الحجر الصحي.

وأكدت وزارة الصحة الصينية، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" ، داخل البلاد، إلى 425 وإصابة 20438 شخص.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.