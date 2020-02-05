طائرة روسية منتظرة... تستطيع الهبوط على جدار عمودي

وتشبه الطائرة الجديدة طائرة الهليكوبتر، ولكنها تتفوق عليها في القدرة الحركية. والأهم من ذلك أنها ستستطيع الهبوط على سطح مائل وعمودي.

صرح بذلك فيتالي دافيدوف، نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة، الذي قال في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إنهم يعتزمون اختبار النموذج التجريبي من محرك هذه الطائرة خلال العام الحالي، ثم يبدأون يصنعون النموذج التجريبي من الطائرة ذاتها التي يجب أن تصعد إلى السماء في أقرب عام أو عامين.

وأطلق على الطائرة الجديدة اسم "تسيكلوليوت" وهي تتمتع بقدرات الطائرة المروحية، وبنفس الوقت تتفوق عليها، إذ تملك قدرة تفتقرها المروحية، هي القدرة على الهبوط على سطح مائل وجدار عمودي، وذلك بفضل المحرك المزود بتقنية توجيه الدفع.

وقال نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة إنه يتوقع أن يدشن تنفيذ مشروع "تسيكلوليوت" نوعا جديدا تماما من الطائرات.