بيسكوف: روسيا قلقة بشأن التصعيد في إدلب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال في هذا الصدد: "ما زلنا قلقين".

وأضاف بيسكوف: "أما فيما يتعلق بلقاء الزعيمين (بوتين وأردوغان)، لا توجد حتى الآن خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، لكنه سيعقد إذا استدعت الحاجة ذلك".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السوري على نقطة تركية.

وسبق للخارجية التركية أن أعلنت، في وقت سابق، أن الجولة الأولى من المحادثات جرت في أنقرة يوم السبت الماضي، واستمرت حوالي ثلاث ساعات. وناقش الجانبان خطوات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا. وقرر وفدا تركيا وروسيا مواصلة المناقشات.

كما جدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، تأكيد استعداد بلاده للتوسط بين تركيا وسوريا على خلفية تصاعد التوترات بين قوات البلدين في محافظة إدلب السورية.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.