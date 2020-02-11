الخارجية الروسية: وفد روسي يناقش الوضع في سوريا مع نظيره التركي في أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفدا روسيا ناقش مع الزملاء الأتراك، في الفترة من 8 إلى 10 شباط/فبراير، تطور الوضع في سوريا وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب.