الأمين العام للناتو: وزراء الدفاع يبحثون الرد على منظومة الصواريخ الروسية 13 الشهر الجاري

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع الحلف سيلتقون في الـ 13 من شهر فبراير/ شباط الجاري لبحث الرد على منظومة الصواريخ الروسية، التي تم نشرها، والتي قيد التطوير.

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سنبحث ردنا على منظومة الصواريخ الروسية، التقليدية والنووية، التي تم نشرها والتي قيد التطوير".

وأضاف "سنناقش ردنا على مجموعة كاملة من أنظمة الصواريخ الروسية التقليدية والنووية، التي تم نشرها الآن أو قيد التطوير"؛ مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يكون يوم الخميس المقبل.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة أعربت موسكو مرارا عن ازدياد نشاط الناتو على الحدود الغربية لروسيا الاتحادية ما دعى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للقول "إن روسيا لا تشكل أي تهديد لأي شخص، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطراً على مصالحها".