تشيجوف: روسيا لم تناقش مع الاتحاد الأوروبي مصير العقوبات ولا تطالب برفعها

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تناقش مع الاتحاد الأوروبي موضوع العقوبات الاقتصادية ولا تطالبهم بإلغائها.

صرح مندوب روسيا الدائم في الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن روسيا لم تناقش مع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ولم تطالب بإلغائها.

وردا على سؤال حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، أجاب تشيجوف: "هذا ليس موضوع مفاوضاتنا، نحن لا نناقش قانون عقوبات أحادي الجانب، علاوة على ذلك لم نطلب من أحد أي شيء، نحن ننتظر بأن يصبح لدى الاتحاد الأوروبي إرادة سياسية كافية، للخروج من هذا المأزق".

وأضاف: "الوضع الحالي أصبح أكثر سوءا ويدمر المصالح المشتركة بشكل متزايد".

وتابع: "روسيا والاتحاد الأوروبي لا يتحدان فقط بالجغرافية المشتركة، مثلما يحب أن يصرح بعض السياسيين الأوروبيين، وإنما يتحدان في تقرير وتحديد المهام الحقيقية كالاقتصادية والسياسية بالإضافة للمصالح الأمنية المشتركة، كمحاربة الإرهاب إلى فيروس "كورونا" الجديد".

وحول العلاقات الأوروبية الأمريكية، قال تشيجوف "مجموعة التناقضات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا زادت في الآونة الأخيرة، لكن ما مدى ارتباطها بشخصية ترامب، هذا سؤال محير".

وبدأ الغرب منذ عام 2014 بحملة عقوبات ضد روسيا الاتحادية وذلك بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية واندلاع الأزمة شرقي أوكرانيا.