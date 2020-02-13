إنشاء مركز خدمة ما بعد البيع لطائرات "إس إس جي 100" و"إم إس-21" في روسيا

أعلنت سلطات إقليم كراسنويارسك، اليوم الخميس، أنه من المقرر إنشاء مركز خدمة ما بعد البيع لطائرات الركاب الروسية "سوخوي سوبرجت-100" و"ايركوت إم إس-21" في الإقليم.

كراسنويارسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لحكومة الإقليم: "من المقرر إنشاء مركز خدمة ما بعد البيع لطائرات " سوبرجت-100 " و"ايركوت إم إس-21" في مطار كراسنويارسك. أصدر رئيس الحكومة الإقليمية تعليمات بإعداد الأرض اللازمة لذلك، المتاخمة للمدرج الرئيسي".

هذا وناقش نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أوليغ بوتشاروف، مع ممثلي السلطات الإقليمية، وصناعة الطائرات في البلاد، خلال زيارة عمل إلى الإقليم، قضايا تطوير الطيران الإقليمي والصغير في المنطقة، وتأتي الزيارة لتقييم إمكانية تنظيم مركز لخدمات ما بعد البيع للطائرات المحلية في المنطقة ومناقشة خيارات تجديد الأسطول الجوي في المنطقة.

وأوضح المكتب الصحفي أنه لصيانة طائرات "سوبرجت-100" و"ايركوت إم إس-21" يلزم وجود 200 ألف متر مربع من المواقع في جميع أنحاء البلاد.