لافروف يؤكد لحمدوك دعم روسيا لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، التقدم المحرز في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة بـ"الإيجابي"، مؤكدا دعم بلاده لتلك المفاوضات.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني، تناول لقاء لافروف مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على هامش مشاركتهما بمؤتمر ميونيخ للأمن، إن "لافروف عبر عن سعادته بهدوء الأحوال في دارفور، ووصف التقدم المحرز في ملف السلام الذي تجري مفاوضاته بجوبا بأنها خطوة مهمة وإيجابية تجد دعم الحكومة الروسية".

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الجمعة 7 فبراير/ شباط الجاري، عن استئناف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للمجلس: "توجه عضوا مجلس السيادة، عضوا فريق التفاوض الحكومي لمفاوضات السلام، الفريق الركن شمس الدين كباشي، والأستاذ محمد حسن التعايشي، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، صباح اليوم الجمعة، على رأس وفد ضم، السيد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر وعددا من الخبراء لمواصلة المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح، والتي توقفت لفترة قصيرة أجرى خلالها الوفد الحكومي مشاورات حول القضايا التي شهدت تباينا في الرؤى مع حركات الكفاح المسلح خلال الجولة السابقة".

ويعود وفد التفاوض الحكومي إلى جوبا بعد أن استكمل مشاوراته مع مكونات الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح، يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، على تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين، لينتهي في 14 شباط/فبراير 2020.