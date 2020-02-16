هيئة حماية المستهلك الروسية لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا، وفقًا لما ذكره موقع هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" اليوم الأحد 16 فبراير/شباط.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للمراقبة في البلاد، تم تسجيل حالتي إصابة بين المواطنين الصينيين الذين وصلوا، في 12 فبراير/شباط وتم إخراجهم من المستشفى بعد شفائهم، ولم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة.

وأكد تقرير الهيئة أن: "روس بوتريب نادزور قد نظمت مجموعة كاملة من التدابير المضادة للوباء تهدف إلى منع انتشار العدوى".

خلال فترة المراقبة، تم التأكد من مجموعة من 991 شخصًا وفحصهم بحثًا عن مجموعة كاملة من الإصابات الفيروسية في الجهاز التنفسي. في المنطقة الشرقية القصوى الفيدرالية، يخضع 521 مواطنًا من جمهورية الصين الشعبية لإشراف طبي، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تصريح إقامة في روسيا.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.