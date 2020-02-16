فتاة  تلقى مصرعها خلال مسابقة تناول الكعك

ووفقا لوسائل إعلام روسية وقع الحادث يوم أمس السبت في أحد مقاهي العاصمة عندما حاولت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما ابتلاع عدة حلويات دفعة واحدة خلال المشاركة في مسابقة لتناول الكعك، الأمر الذي تسبب في اختناقها.

وبحسب وسائل الإعلام باءت محاولات الحاضرين في إنقاذها بالفشل، ونقلها أصدقاؤها إلى المستشفى إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة.