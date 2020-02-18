روسيا تنفي مطالبتها الإمارات بالإفراج عن رجل أعمال بلغاري

نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية مزاعم بعض وسائل الإعلام الأجنبية بأن رئيس الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين طلب من رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، الإفراج عن رجل الأعمال البلغاري فاسيل بوجكوف.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للاستخبارات الروسية، أن "وكالات عالمية تناقلت شائعات بأن مدير جهاز الاستخبارات الروسية، سيرغي ناريشكين، التقى برئيس وزراء الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، وطلب الإفراج عن رجل الأعمال البلغاري فاسيل بوجكوف، الذي تم احتجازه بناء على طلب بلغاريا، وقد أطلق نائب رئيس الجمعية الوطنية البلغارية فاليري سيمونوف الشائعة".

وأشار البيان إلى أن "ناريشكين أجرى بالفعل مفاوضات مثمرة للغاية مع رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، "لكن الحديث دار حول المشكلات الدولية في مجال الأمن والتعاون الثنائي".

وأضاف: "ويجب أن يتمتع نائب رئيس الجمعية الوطنية البلغارية بخيال مريض وقلة كفاءة حتى يتوقع أن جدول أعمال هؤلاء الأشخاص المحترمين يمكن أن يضم مسألة رجل أعمال بلغاري".

ووفقا لوسائل الإعلام البلغارية، فإن بوجكوف، الذي يُعتبر أحد أغنى الأشخاص في بلغاريا وهو مالك نادي ليفسكي لكرة القدم، متهم بتهم تنظيم جماعة إجرامية والابتزاز ومحاولة رشوة أحد المسؤولين وتنظيم المقامرة.