أكبر عدد حوادث وقعت للسياح الروس كانت في هذه الدول

أعلنت سكرتير الاتحاد الروسي للسياحة، إرينا تيورينا، اليوم الاثنين، أن أكبر عدد من الحوادث التي واجهت السياح الروس خلال عطلهم في عام 2019، وقعت على أراضي روسيا وتايلاند.

وقالت تيورينا لوكالة "سبوتنيك": "في السنوات الأخيرة كانت روسيا وتايلاند في صدارة الدول التي واجه فيها السياح الروس مشكلات. وفي المركز الثالث حلت تركيا وجورجيا وجمهورية الدومينكان وبلدان أخرى، لكن المكانين الأول والثاني كانا من نصيب روسيا وتايلاند باستمرار، وتم الكشف عن هذه البيانات استناداً لقاعدة معلومات الاتحاد الروسي للسياحة، بشأن كل الحوادث المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالسياح".

وأوضحت تيورينا أنه في عام 2019 واصلت روسيا التقليد المحزن، حيث أظهرت أكبر عدد من السياح الذين لاقوا حتفهم وكذلك المصابين. هذا يمكن تفسيره بشكل إحصائي بحت، لأنه مرتبط إلى حد كبير بعدد المسافرين، وكما تعلمون فإن عشرات الملايين من مواطني بلادنا يسافرون للسياحة داخل البلاد.

ووفقًا للخبراء، كتبت المصادر المفتوحة في العام الماضي أن حوالي 38 حادثًا مع سياح محليين في روسيا، أسفرت عن مصرع 44 شخصًا، وإصابة 192 آخرين. وكانت تايلاند في المركز الثاني بعدد 22 حالة - مصرع 13 روسيًا، وإصابة 14 شخصاً. وتركيا في المركز الثالث: 16 حالة، مصرع 11 و 39 جريحا.

وعلقت تيورينا على الوضع: "وفي هذه الحالة لابد من الاعتراف بالتناقض إلى حد ما مع الفرضية القائلة بأن الإحصاءات المحزنة تعتمد بشكل مباشر على حجم التدفق السياحي، حيث إن الروس يذهبون إلى تركيا أكثر من تايلاند. ووفقًا للأمن الفدرالي فإنه خلال 9 أشهر من عام 2019 (لا توجد إحصاءات للعام بأكمله)، سافر 4.490 مليون سائح من روسيا إلى تركيا، و534.8 سائح إلى تايلاند، وإذا أضفت عدد القتلى والجرحى فتركيا لا تزال متقدمة على تايلاند في عدد السياح ومع ذلك تحتل المركز الثالث بعدد الحوادث".

وأشارت تيورينا إلى أن السبب الأكثر شيوعا للحوادث مع الأشخاص الروس في جميع البلدان هي القضاء والقدر، وفي الوقت الذي جرت فيه أغلب الحوادث في السنوات الماضية مع الروس على المياه، في عام 2019 ما يقرب من 80 في المئة حدث في الجبال. المتسلقون، المتزلجون والمصطافون، إثر تعرضهم لانهيارات ثلجية أواصطدامهم بصخور، أو غيرها من الحوادث المشابهة لظروف الجبال.