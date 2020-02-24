بوتين يتحدث عن "أسلحة المستقبل"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا ستواصل عملية تحديث الجيش والبحرية بإدخال أسلحة ومعدات حديثة، بما في ذلك أنظمة الليزر وأنظمة عالية الدقة.

وفي كلمة ألقاها في حفل أقامته وزارة الدفاع الروسية بمناسبة عيد "حماة الوطن"، يوم أمس الأحد 23 فبراير/شباط، قال بوتين بأنه يتم العمل لتعزيز إمكانات الجيش الإستراتيجية.

وتزويده بأحدث الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الليزر والأسلحة الفرط صوتية بالإضافة لأسلحة عالية الدقة.

كما وأكد بوتين على أن العديد من الأسلحة الروسية ليس لها نظائر في العالم.

قائلا: " لقد انتقلنا بالفعل لـ"أسلحة المستقبل" فقد تجاوزنا مرحلة الاختبار الى مرحلة وضعها في حالة التأهب الدائم".

ووفقا للرئيس الروسي فإن هذه الأسلحة تضمن أمن روسيا على المدى الطويل.