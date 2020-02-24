لافروف: قصف مواقع الإرهابيين ليس مفاجأة لأحد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ليس هناك أي مفاجأة في قصف مواقع الإرهابيين ردا على ما يقومون به من قصف للمواقع الروسية والسورية والأهداف المدني.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الطاجيكي: "الاتفاقيات التي تم التوصل إليه في عام 2018 وتم التأكيد عليها في العام التالي، كان من الواضح أن منطقة خفض التصعيد تتحول إلى منطقة تصعيد، وذلك لأن العصابات التي لا ترغب في أن تنفصل [عن الإرهابيين] كانت تقوم بقصف الأهداف خارج حدود منطقة خفض التصعيد".

وأضاف لافروف: "لم يتفق أحد في إطار الاتفاقيات التي بين الرئيسين الروسي والتركي على عدم الرد على قصف الإرهابيين في حالة قيامهم بالقصف. لذلك، ليست مفاجأة لأحد، أنا واثق من أن العسكريين الأتراك في الميدان يفهمون ذلك جيدا".

وأكد الوزير الروسي أن: "الإرهابيين هاجموا مواقعنا ومواقع القوات السورية والمرافق المدنية أكثر من مرة من النقطة التي يتم فيها نشر نقاط المراقبة التركية".