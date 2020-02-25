الكرملين بشأن التباين بين موسكو والرياض حول أوبك+: لا توجد أي قرارات والعمل جار مع الشركاء

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مناقشة المقترحات الجديدة في إطار "أوبك +" مع الشركاء بهذه الصيغة لا تزال جارية، وأن الجانب الروسي لم يتخذ أي قرارات بشأن هذه المسألة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على طلب بالتعليق على تقارير إعلامية أمريكية بأن مستقبل اتفاق "أوبك+" في خطر بسبب الخلافات بين روسيا والسعودية وحول موقف روسيا من المقترحات الجديدة: "لا توجد أي أخبار رسمية بذلك ولا يزال العمل مع شركائنا جاريا، ولم تتخذ أي قرارات بعد".

وسبق لبيسكوف أن أعلن، في 13 شباط/ فبراير الجاري، أن روسيا ستتخذ قرارًا في الوقت المناسب. في وقت أكد فيه ممثلو شركات النفط الروسية، بعد لقائهم مع نوفاك، بشكل أساسي، دعمهم لتمديد اتفاقية "أوبك +" فقط، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020، شريطة استمرارها في ظل الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+" قد ناقشت الوضع الراهن في اجتماعها الطارئ بداية شباط/فبراير الجاري، ووفقا لوسائل الإعلام، أوصت اللجنة الفنية لدول "أوبك+" بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، وبتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو، من أجل استقرار سوق النفط.

وتم دعم هذه التوصية بالفعل من قبل عدد من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ودول من خارجها، ومع ذلك، لم تقدم روسيا موقفها بعد، مشيرة إلى عدم اليقين المستمر في الوضع.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للبيانات غير الرسمية، تدعو المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تخفيض أعمق، مقترحة بخفض إضافي آخر - أيضاً، بمقدار 600 ألف برميل يوميًا.