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12:03 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف: عدم اليقين بشأن مصير معاهدة "ستارت" يثير القلق

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حتى الآن، لم ترد على مقترحات روسيا بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" بدون شروط مسبقة، وأن عدم اليقين بشأن مستقبل المعاهدة أمر يثير القلق.

    إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا تبحث مستقبل اتفاقية "ستارت 3" في 27 فبراير
    جنيف - سبوتنيك. وقال لافروف، متحدثا في مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "إن عدم اليقين بشأن مستقبل معاهدة "ستارت 3" يثير القلق. وفي العام الماضي، قلت من على هذا المنبر لماذا نعتقد أنه من المهم الحفاظ عليها[الاتفاقية]".

    وأضاف لافروف بأنه "ونظراً لجميع هذه الظروف، اقترح الرئيس الروسي أن تمدد الولايات المتحدة معاهدة "ستارت 3" دون أي شروط مسبقة، ونحن في انتظار الرد".

     وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

    وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.

    وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابق، جون بولتون، قد أكد أنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت -3 " بذريعة وجود عيوب فيها، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته بالتوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد، يضم روسيا والصين والولايات المتحدة، إلا أن بكين رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا.

    انظر أيضا:

    مصدر دبلوماسي: الولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"
    كلارك كوبر: موسكو وواشنطن تبحثان تمديد "ستارت-3"
    روسيا تبحث مستقبل اتفاقية "ستارت 3" في 27 فبراير
    الخارجية الروسية: تبقى عام واحد على معاهدة "ستارت -3" ولا توجد أي إشارات من قبل واشنطن
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, روسيا
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