أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يلتقون نظراءهم الروس أواخر مارس في موسكو

أعلن مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، عن زيارة عمل لوفد لجنة مجلس الشيوخ الفرنسي للشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، إلى موسكو خلال الفترة من 29 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل، حيث سيلتقي أعضاء الوفد بنظرائهم في مجلس الفيدرالية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في برنامج استقبال مجلس الفيدرالية الروسي للوفود الأجنبية لشهر آذار/مارس، أن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، سيرأس الوفد القادم من باريس. ومن المقرر عقد اجتماع بين كامبون ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف.

وأعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن هناك حربا إعلامية شرسة تشن ضد روسيا ويوميا يتم تأليف الأخبار الكاذبة.

يذكر في هذا السياق، أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب يواجه صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث تبنى البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2017، قرارًا يشير إلى الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، وتمت الإشارة بشكل صريح إلى وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" كتهديدين رئيسيين.